В городе Теребовля Тернопольской области горела центральная районная больница, сообщает пресс-служба ГСЧС. Из-за пожара из больницы эвакуировали 125 человек, в том числе 8 тяжелобольных.

Информация о задымлении в подвале Теребовлянской центральной райбольницы по ул. Сечевых Стрельцов, 25 поступило в службу спасения в субботу в 9.11. В 9.32 пожар был локализирован, а в 9.36 – полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: На Тернопольщине из-за пожара в больнице эвакуировали 125 человек

Недавно в Сумах из-за пожара в спортивном клубе эвакуировали 1 300 учеников расположенной неподалеку школы №29.

Источник: korrespondent.net