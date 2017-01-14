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14. 01. 2017

На акции протеста Москве задержали 40 человек

В Москве во время акции в поддержку политзаключенных задержали 40 человек возле станции метро "Чистые пруды". Мероприятие не было согласовано с городскими властями, сообщил один из лидеров организации "Новая оппозиция".

Главные темы народного схода — требование согласовать первый антикризисный митинг и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.

Полиция просила участников акции разойтись, поскольку их действия не согласованы. Как отмечают прохожие, полиции на месте в два раза больше, чем участников акции. По словам очевидцев, полиция грубо задерживала присутствующих на мероприятии людей.

Один из задержанных, Владимир Залищак, написал в Twitter, что доставленной в автозак женщине стало плохо, ей вызвали "скорую". Всего на акцию, по оценке Залищака, собрались около 50 человек.

Cмотрите фотогалерею: На акции протеста Москве задержали 40 человек

Спустя некоторое время всех задержанных отпустили из отделов полиции, сообщил Интерфаксу представитель организации "Новая оппозиция". "В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД Басманный, с некоторыми из них полицейские провели беседы", – сказал он.

По его словам, в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы. 

Напомним, в ноябре в Москве задержали участников "Русского марша".

Источник: korrespondent.net

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