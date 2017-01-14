В Авдеевку возобновят подачу воды

Донецкая фильтровальная станция в 13.00 субботы, 14 января, возобновила свою работу, сообщается на официальном сайте станции.

Панируется, что до вечера (после 16.00) питьевая вода поступит потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки.

Отметим, Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч человек в районе между Авдеевкой и Ясиноватой.

Работа Донецкой фильтровальной станции приостанавливалась из-за повреждений, полученных во время обстрела вечером 11 января. Все эти дни воду жителям, в том числе, Авдеевки подавали по часам.

Источник: korrespondent.net