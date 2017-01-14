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14. 01. 2017

В Китае столкнулись 19 авто: шесть погибших

В результате масштабной аварии на юге Китая погибли шесть человек. Как сообщает Xinhua, в городе Циньюань на трассе столкнулись 19 автомобилей, что привело к возгоранию семи из них.

По предварительным данным местных властей, в результате автоаварии погибли 6 человек, еще 15 пострадали. На данный момент проходит расследование инцидента и операция по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Cмотрите фотогалерею: В Китае столкнулись 19 авто: шесть погибших

Напомним, в ноябре в китайской провинции Шаньси произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей – в результате погибли 17 человек.

Источник: korrespondent.net

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