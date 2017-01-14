На острове Тайвань уничтожили 16 тысяч куриц из-за гриппа

Почти 16 тысяч куриц были уничтожены на ферме уезда Юньлинь на острове Тайвань после выявления шестой за две недели вспышки вируса птичьего гриппа. Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), вспышка была выявлена на ферме в поселке Майляо.

Ранее вспышка вируса птичьего гриппа была выявлена еще на четырех фермах также в уезде Юньлинь.

Государственный комитет по здравоохранению и планированию семьи КНР призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом.

В свою очередь агентство Хinhua сообщает, что в китайской провинции Хэнань от птичьего гриппа H7N9 умер 36-летний продавец уток-гриль.

Всего с начала января китайские врачи зафиксировали более 10 случаев заболевания птичьим гриппом у человека в разных провинциях.

Ранее в китайском городе Сучжоу заявили о приостановке торговли куриным мясом из-за случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H7N9.

Источник: korrespondent.net