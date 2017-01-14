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14. 01. 2017

Конгрессмены будут бойкотировать инаугурацию Трампа

Восемь членов американского Конгресса будут бойкотировать 20 января инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Они считают, в частности, на то, что российское вмешательство в выборы могло помочь Трампу стать 45-ым президентом США, сообщает Радио Свобода.

"Я не вижу этого избранного президента законным президентом… Думаю, что россияне участвовали в оказании помощи в выборе этого человека. И они помогли уничтожить кандидатуру Хиллари Клинтон", – отметил член Палаты представителей, демократ из штата Джорджия Джон Льюис.

Другие законодатели-демократы, объявившие о своих планах пропустить инаугурацию, среди причин своего демарша также назвали неуважение Трампа к женщинам, меньшинствам и иностранцам.

В свою очередь Трамп заявил, что Льюис должен больше заниматься проблемами своего округа.

"Конгрессмен Джон Льюис должен тратить больше времени на ремонт и помощь его округу, который находится в ужасном состоянии и разваливается (не говоря уже о ситуации с преступностью), вместо фальшивых нареканий на результаты выборов. Все разговоры, разговоры, разговоры – никаких действий или результатов. Обидно!" – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее представители Демократической партии США пожаловались на трудности, возникшие у них с получением билетов на инаугурацию Трампа.

Источник: korrespondent.net

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