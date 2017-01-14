Турция отгородилась от Ирака и Сирии стеной

В Турции завершили строительство бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком. Протяженность модульной стены составляет 330 километров, сообщает агентство Anadolu.

В Генштабе Турции сообщили, что еще на 191 км отрезке южной границы страны созданы ограждения из колючей проволоки.

Как отмечает агентство, благодаря усилению мер безопасности на границе Турции с Ираком и Сирией, за последний год предотвращено 57 186 попыток ее незаконного пересечения. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира, большинство нарушителей – сирийцы.

Напомним, 7 января в сирийском городе Аазаз, который находится в десяти километрах от турецкой границе, в результате теракта погибли 60 человек.

Источник: korrespondent.net