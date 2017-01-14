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14. 01. 2017

АТО: из-за обстрелов погиб один боец

Позиции Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00 субботы, 14 января, обстреляли 28 раз – в результате погиб один военнослужащий. Еще двое получили ранения, сообщил спикер штаба АТО Леонид Матюхин.

В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино и Водяное из минометов, Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогантовку – из гранатометов и стрелкового оружия, Новомихайловку – из вооружения БМП.

На Донецком направлении из минометов боевики обстреливали Камянку, Мироновское, Зайцево и Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия – Майорск, Зайцево, Авдеевку, Новгородское, из вооружения БМП – Троицкое.

На Луганском направлении, боевики обстреливали Новозвановку из минометов, а Крымское и Новоалександровку – из противотанковых ракетных комплексов.

В свою очередь в ДНР заявляют, что за сутки два человека получили ранения в результат обстрелов со стороны украинских военных. В то же время в ЛНР утверждают, что украинские военные за минувшую неделю обстреляли их позиции 29 раз.

Ранее в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки сепаратисты 62 раза обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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