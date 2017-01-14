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14. 01. 2017

Родственники жертв крушения MH17 требуют возобновить поиски останков

Родственники погибших в крушении малайзийского Боинга на востоке Украины требуют возобновить поиски останков жертв в районе катастрофы. "Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", – заявил в субботу, 14 января, президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд. Он потерял в крушении сына, дочь и родителей жены.

Дискуссия о MH17 возобновилась после того, как прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы.

По словам Эверта ванн Зейтвелда, находка голландского журналиста "вновь открыла еще незажившие раны".

На сегодняшний день установлено около 100 человек, которые тем или иным образом причастны к катастрофе рейса МН17 летом 2014 года, в которой погибли 298 человек. Власти Малайзии также сообщали, что определен круг людей, которые могут быть связаны с аварией.

Напомним, имена ответственных за крушение самолета рейса MH17 в Донецкой области станут известны к 2018 году.

Источник: korrespondent.net

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