Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции

Победитель праймериз консервативной Республиканской партии, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон официально выдвинут правыми силами кандидатом в президенты. Как сообщает RFI, церемония номинации Фийона прошла скромно, "без блесток и роскоши".

"Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но никаких зигзагов, никакого гадания на ромашке. Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", – заявил кандидат, сделав выпад в адрес нынешнего, непопулярного президента Франции.

Фийон был избран в парламент в 1981 году, в возрасте 27 лет, став самым молодым членом Национального собрания Франции. Затем депутат состоял в партии Жака Ширака "Союз за народное движение". Партия выступала за сильное централизованное государство и придерживалась консервативной политики.

С 2007 по 2012 годы он был премьер-министром при президенте Николя Саркози. Победу на праймериз Республиканской партии Фийон одержал в ноябре прошлого года.

Согласно последним опросам, Фийон победит лидера Национального фронта Марин Ле Пен на президентских выборах в мае 2017 года.

Источник: korrespondent.net