Лента RSS
Подписаться на ленту
14 января 2017, суббота, 22:41
0°C
Завтра -1°C
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
14. 01. 2017

Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции

Победитель праймериз консервативной Республиканской партии, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон официально выдвинут правыми силами кандидатом в президенты. Как сообщает RFI, церемония номинации Фийона прошла скромно, "без блесток и роскоши".

"Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но никаких зигзагов, никакого гадания на ромашке. Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", – заявил кандидат, сделав выпад в адрес нынешнего, непопулярного президента Франции.

Фийон был избран в парламент в 1981 году, в возрасте 27 лет, став самым молодым членом Национального собрания Франции. Затем депутат состоял в партии Жака Ширака "Союз за народное движение". Партия выступала за сильное централизованное государство и придерживалась консервативной политики.

С 2007 по 2012 годы он был премьер-министром при президенте Николя Саркози. Победу на праймериз Республиканской партии Фийон одержал в ноябре прошлого года.

Согласно последним опросам, Фийон победит лидера Национального фронта Марин Ле Пен на президентских выборах в мае 2017 года.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.