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14. 01. 2017

Суд начнет рассматривать дело Ефремова 16 января

Подготовительное заседание по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова состоится 16 января 2017 года. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в субботу, 14 января.

По ее словам, дело начнут рассматривать в Старобельском районном суде Луганской области.

"В понедельник в 10.00 часов первое судебное заседание. Это будет Старобельский районный суд, подготовительное заседание", – сказала она РБК-Украина.

При этом она, отметила, что вопрос проведения заседания в Апелляционном суде Киева, назначенного на следующую неделю, будет решен.

Напомним, по делу Ефремова в ГПУ составили сообщения о подозрении народному депутату Сергею Горохову, экс-главе Луганского облсовета Валерию Голенко, его первому заместителю Евгению Харину, экс-мэру Луганска Сергею Кравченко и его первому заместителю Манолису Пилавову.

Источник: korrespondent.net

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