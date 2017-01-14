США впервые отчеканили черную женщину на памятной монете

Казначейство США впервые в истории выпустило коллекционную монету, где Свобода изображена чернокожей женщиной. Монета посвящена 225-летнему юбилею монетного двора – на золотом 24-каратном изделии Свобода облачена в тогу и корону из звезд.

"Мы собирались начать дискуссию о свободе – и мы точно начали ее", – сказал замдиректора монетного двора Ретт Джеппсон в комментарии New York Times.

Всего планируется отчеканить 100 тысяч золотых монет, которые пойдут в продажу по 100 долларов, и еще столько же серебряных монет, розничная цена которых составит 50 долларов.

Продажи стартуют 6 апреля. Следующие тиражи памятных монет с новым дизайном будут появляться с периодичностью в два года.

В дальнейшем казначейство планирует выпускать специальные серии с другими женщинами из этнических меньшинств в качестве моделей – например, азиатского, латиноамериканского или индейского происхождения.

Ранее Центробанк Латвии ввел в обращение памятные серебряные монеты овальной формы номиналом пять евро, на которых изображены герои народной сказки Ежова шубка.

Источник: korrespondent.net