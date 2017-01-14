Лента RSS
Подписаться на ленту
14 января 2017, суббота, 22:40
0°C
Завтра -1°C
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
14. 01. 2017

США впервые отчеканили черную женщину на памятной монете

Казначейство США впервые в истории выпустило коллекционную монету, где Свобода изображена чернокожей женщиной. Монета посвящена 225-летнему юбилею монетного двора – на золотом 24-каратном изделии Свобода облачена в тогу и корону из звезд.

"Мы собирались начать дискуссию о свободе – и мы точно начали ее", – сказал замдиректора монетного двора Ретт Джеппсон в комментарии New York Times.

Всего планируется отчеканить 100 тысяч золотых монет, которые пойдут в продажу по 100 долларов, и еще столько же серебряных монет, розничная цена которых составит 50 долларов.

Продажи стартуют 6 апреля. Следующие тиражи памятных монет с новым дизайном будут появляться с периодичностью в два года.

В дальнейшем казначейство планирует выпускать специальные серии с другими женщинами из этнических меньшинств в качестве моделей – например, азиатского, латиноамериканского или индейского происхождения.

Ранее Центробанк Латвии ввел в обращение памятные серебряные монеты овальной формы номиналом пять евро, на которых изображены герои народной сказки Ежова шубка.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.