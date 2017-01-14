В СИЗО прокомментировали конфликт с Торнадо

Арестованный экс-командир расформированной спецроды МВД Торнадо Руслан Онищенко не отрезал ухо своему бывшему подчиненному Максиму Глебову. Об этом заявил заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко в комментарии Громадському.

В то же время Савченко не смог объяснить кадры видео, на которых зафиксировано нападение арестованных торнадовцев на одного арестованного из своих рядов.

"Я видел это видео, но не могу объяснить, что там происходило, я не видел. По словам дежурного, Глебов отрезал себе ухо до того, как было нападение на младшего инспектора. Затем он (Глебов, – ред.) пытался бросаться на сотрудников, и его держали "торнадовцы", вот и все", – сказал Савченко.

В то же время в Министерстве юстиции не смогли подтвердить или опровергнуть факт нападения Онищенко на бывшего подчиненного.

"Были рапорты от дежурных. Потому что это происходило в быстром режиме. А видео смотрели уже вчера. Поэтому, я думаю, расшифровка видео с серверов затянуло время. Если окажется, что видео достоверно, то будет проведено расследование, будут сделаны соответствующие выводы", – сказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

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По его словам, если подтвердится, что ухо Глебову отрезал именно Онищенко, то "было бы логичным в дальнейшем держать их в разных местах".

Напомним, вечером 11 января появилась информация о якобы нападении бывших бойцов роты Торнадо на охрану Лукьяновского СИЗО.

Источник: korrespondent.net