HRW: Трамп – главная угроза для прав человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала избранного президента США Дональда Трампа главной угрозой для прав человека, подчеркнув, что предвыборная кампания миллиардера стала "яркой иллюстрацией политики нетерпимости". Соответствующие выводы содержатся в 687-страничном докладе HRW, предлагающем оценку произошедших в мире событий за 2016 год.
"Избрание Дональда Трампа президентом США, последовавшее за кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости, а также рост влияния политических партий в Европе, отрицающих универсальные права человека, поставили в опасность правозащитную систему, сложившуюся после (Второй мировой, – ред.) войны", – отмечается в документе.
По словам исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота, в предвыборных речах Трампа фигурировали предложения, которые, в случае их реализации, нанесут "вред миллионам человек". Речь может идти о массовой депортации мигрантов, ограничении прав женщин и свободы СМИ, применении пыток, пояснил Рот.
При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму. Популисты оперируют подобными понятиями, провозглашая их залогами борьбы с безработицей, терактами и изменениями в культурологической парадигме, однако в действительности эти утверждения "открывают наиболее вероятную дорогу к тирании", резюмировал Рот.
Напомним, восемь конгрессменов США отказались присутствовать на инаугурации Трампа, назвав среди причин своего демарша его неуважение к женщинам, меньшинствам и иностранцам.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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