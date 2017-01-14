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14. 01. 2017

HRW: Трамп – главная угроза для прав человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала избранного президента США Дональда Трампа главной угрозой для прав человека, подчеркнув, что предвыборная кампания миллиардера стала "яркой иллюстрацией политики нетерпимости". Соответствующие выводы содержатся в 687-страничном докладе HRW, предлагающем оценку произошедших в мире событий за 2016 год.

"Избрание Дональда Трампа президентом США, последовавшее за кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости, а также рост влияния политических партий в Европе, отрицающих универсальные права человека, поставили в опасность правозащитную систему, сложившуюся после (Второй мировой, – ред.) войны", – отмечается в документе.

По словам исполнительного директора Human Rights Watch Кеннета Рота, в предвыборных речах Трампа фигурировали предложения, которые, в случае их реализации, нанесут "вред миллионам человек". Речь может идти о массовой депортации мигрантов, ограничении прав женщин и свободы СМИ, применении пыток, пояснил Рот.

При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму. Популисты оперируют подобными понятиями, провозглашая их залогами борьбы с безработицей, терактами и изменениями в культурологической парадигме, однако в действительности эти утверждения "открывают наиболее вероятную дорогу к тирании", резюмировал Рот.

Напомним, восемь конгрессменов США отказались присутствовать на инаугурации Трампа, назвав среди причин своего демарша его неуважение к женщинам, меньшинствам и иностранцам.

Источник: korrespondent.net

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