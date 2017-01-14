В Керчи треснул по шву Горьковский мост

В аннексированном Крыму местные "власти" Керчи не смогли отремонтировать Горьковский мост в заявленные сроки – до декабря 2016 года. На сегодняшний день на самом мосту продолжают образовываться ямы и трещины в дорожном полотне.

Как сообщает Керчь.ФМ, в середине декабря "глава администрации" Керчи Владимир Подлипенцев заявлял, что денег на полную реконструкцию Горьковского моста не хватит. Но на восстановление поврежденных опор денег у "власти" достаточно.

Подлипенцев подчеркнул, что мост отремонтируют до 24 декабря, ремонт продлится 300 часов, люди будут работать в три смены. "Но ремонтные работы под мостом продолжаются. А на самом дорожном полотне продолжают расти ямы и трещина посреди моста", – сообщает СМИ.

Ранее сообщалось, что Керчь может получить статус самого древнего города России.

Источник: korrespondent.net