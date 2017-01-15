Из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов

Вследствие неблагоприятных погодных условий обесточенными остаются 55 населенных пунктов, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 18:00 субботы в Закарпатской области обесточены 16 н.п., Львовской – 39.

Кроме того, на территории Закарпатской области произошел сход четырех снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов".

Также состоялся сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района.

Во всех случаях жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен.



В Украину после выходных вернутся холода

Ранее сообщалось, что за сутки из-за непогоды на дорогах Украины погибли три человека, 75 – получили травмы.

Источник: korrespondent.net