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15. 01. 2017

Из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов

 
Вследствие неблагоприятных погодных условий обесточенными остаются 55 населенных пунктов, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
 
По состоянию на 18:00 субботы в Закарпатской области обесточены 16 н.п., Львовской – 39.
 
Кроме того, на территории Закарпатской области произошел сход четырех снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов".
 
Также состоялся сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района.
 
Во всех случаях жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен.

В Украину после выходных вернутся холода
 
Ранее сообщалось, что за сутки из-за непогоды на дорогах Украины погибли три человека, 75 – получили травмы. 

Источник: korrespondent.net

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