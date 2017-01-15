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15. 01. 2017

В Косово не пустили поезд с надписью "Косово – это Сербия"

 
Полиция Косово заблокировала прибытие поезда с территории Сербии с надписью "Косово – это Сербия" на вагонах, передает Reuters.
 
Президент Косово Хашим Тачи заявил, что это он приказал правоохранителям не пускать поезд на территорию республики, поскольку его прибытие не было оговорено с властями Косово.
 
Как сообщает РИА Новости, состав, пущенный 14 января из Белграда в Косовска-Митровицу впервые с 1999 года, с группой журналистов и официальных лиц более двух часов простоял в сербском городе Рашка и не продолжил движение через административную границу дальше в Косово из-за угрозы безопасности и противодействия косовских албанцев.
 
Железнодорожное сообщение между центральной Сербией и сербскими населенными пунктами в Косово было восстановлено несколько лет назад, однако пассажирский поезд, отправившийся в субботу именно из Белграда, стал первым таким за последние почти 18 лет.
 
Премьер Сербии Александр Вучич заявил, что косовские албанцы попытались сначала заминировать пути, по которым должен был пройти поезд, а после неудачной попытки направили полицию, чтобы арестовать машиниста и пассажиров и "спровоцировать конфликт". В такой обстановке, по его словам, состав не мог продолжить движение по маршруту.

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Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость в 2008 году. Сербия фактически утратила контроль над территорией края в 1999 году.

Источник: korrespondent.net

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