В Косово не пустили поезд с надписью "Косово – это Сербия"

Полиция Косово заблокировала прибытие поезда с территории Сербии с надписью "Косово – это Сербия" на вагонах, передает Reuters.

Президент Косово Хашим Тачи заявил, что это он приказал правоохранителям не пускать поезд на территорию республики, поскольку его прибытие не было оговорено с властями Косово.

Как сообщает РИА Новости, состав, пущенный 14 января из Белграда в Косовска-Митровицу впервые с 1999 года, с группой журналистов и официальных лиц более двух часов простоял в сербском городе Рашка и не продолжил движение через административную границу дальше в Косово из-за угрозы безопасности и противодействия косовских албанцев.

Железнодорожное сообщение между центральной Сербией и сербскими населенными пунктами в Косово было восстановлено несколько лет назад, однако пассажирский поезд, отправившийся в субботу именно из Белграда, стал первым таким за последние почти 18 лет.

Премьер Сербии Александр Вучич заявил, что косовские албанцы попытались сначала заминировать пути, по которым должен был пройти поезд, а после неудачной попытки направили полицию, чтобы арестовать машиниста и пассажиров и "спровоцировать конфликт". В такой обстановке, по его словам, состав не мог продолжить движение по маршруту.



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Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость в 2008 году. Сербия фактически утратила контроль над территорией края в 1999 году.

Источник: korrespondent.net