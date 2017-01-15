Украина проведет военную инспекцию в России

Инспекторам Украины разрешили посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области РФ в период со 16 по 19 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой министерство обороны России.

"Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", – сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров.

Рыжков отметил, что Украина запросила Россию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).





В сети показали скопление танков в Севастополе В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о создании двух мотострелковых дивизий на границе с Украиной.

Источник: korrespondent.net