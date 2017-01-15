Лента RSS
Подписаться на ленту
15 января 2017, воскресенье, 03:15
-1°C
Завтра -4°C
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
15. 01. 2017

Украина проведет военную инспекцию в России

 
Инспекторам Украины разрешили посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области РФ в период со 16 по 19 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой министерство обороны России.
 
"Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", – сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
 
По его словам, определенный Украиной указанный район расположен в Ростовской области и занимает площадь около 16 тысяч квадратных километров.
 
Рыжков отметил, что Украина запросила Россию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
 
Подобные мероприятия проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).
 
В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района.

В сети показали скопление танков в Севастополе
 
Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о создании двух мотострелковых дивизий на границе с Украиной.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.