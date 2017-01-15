СМИ: 17 января Мэй выступит с программной речью по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй публично расскажет о планах правительства по Brexit в ходе выступления 17 января. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

По данным издания, Мэй планирует объявить о том, что Великобритания выйдет из-под юрисдикции Европейского суда.

"Премьер-министр будет настаивать на том, что Европейский суд потеряет любой контроль над делами Британии с того момента, как она выйдет из ЕС весной 2019 года", – пишет газета.

Кроме того, в своей речи Мэй коснется проблем иммиграции. В частности, она объявит о запрете на свободную миграцию из Евросоюза после 2019 года.



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Ранее сообщалось, что Великобритания может подать заявку на выход из Евросоюза в начале 2017 года.

Источник: korrespondent.net