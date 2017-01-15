Лента RSS
Подписаться на ленту
15 января 2017, воскресенье, 04:44
-1°C
Завтра -4°C
-1°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
15. 01. 2017

Савченко признала списки пленных некорректными

 
Опубликованные списки пленных сейчас некорректны, данные будут уточняться. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила народный депутат Надежда Савченко.
 
"Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять, и всем миром собрать это будет гораздо легче, – заявила Савченко. 
 
"Я предоставлю запросы в соответствующие силовые структуры, ведется ли в каждом подразделении, в каждой соответствующей силовой структуре список потерь. И какими они считаются – без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ", – отметила она.
 
Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке". 

Из-за обнародования списка Савченко могут открыть дело
 
Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, ДНР и ЛНР. В СБУ заявили, что обнародование Савченко списков пленных является нарушением закона о персональных данных.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.