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15. 01. 2017

Трамп хочет встретиться с Путиным в Исландии – СМИ

 
Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике (Исландия), сообщает газета Sunday Times.
 
"Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента", – говорится в сообщении.
 
Издание также отмечает, что Трамп намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений.
 
"В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения", – пишет Sunday Times.
 

●Trump wants Putin summit in Reykjavik
●May calls for clean and hard Brexit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/O9pquUoklP

— The Sunday Times (@thesundaytimes) 14 января 2017 г.
 
Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным.

Источник: korrespondent.net

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