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15. 01. 2017

Исландия готова организовать встречу Трампа и Путина

 
МИД Исландии заявил о готовности организовать встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Рейкьявике, однако пока соответствующий запрос не получен, сообщает издание Iceland Monitor.
 
"Правительство Исландии еще не получало официального запроса на этот счет (проведение саммита – ред). Если Вашингтон направит запрос исландскому правительству на проведение саммита в Рейкьявике, то мы рассмотрим его в положительном ключе, сделав таким образом вклад в налаживание отношений между США и Россией", – сказал глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон.

Финляндия хочет организовать встречу Трампа и Путина
 
Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что Трамп намерен провести встречу с Путиным в Рейкьявике.

Источник: korrespondent.net

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