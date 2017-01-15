Исландия готова организовать встречу Трампа и Путина

МИД Исландии заявил о готовности организовать встречу избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Рейкьявике, однако пока соответствующий запрос не получен, сообщает издание Iceland Monitor.

"Правительство Исландии еще не получало официального запроса на этот счет (проведение саммита – ред). Если Вашингтон направит запрос исландскому правительству на проведение саммита в Рейкьявике, то мы рассмотрим его в положительном ключе, сделав таким образом вклад в налаживание отношений между США и Россией", – сказал глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон.



Финляндия хочет организовать встречу Трампа и Путина

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что Трамп намерен провести встречу с Путиным в Рейкьявике.

Источник: korrespondent.net