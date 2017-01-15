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15. 01. 2017

У берегов Ливии затонула лодка с более чем 100 мигрантами

 
Судно с мигрантами затонуло примерно в 50 километрах к северу от побережья Ливии, сообщает Ansa.
 
На борту было 107 человек. Спасатели обнаружили восемь тел погибших и четверых выживших.
 
В зоне бедствия действуют несколько судов, самолет и вертолет. Поиски осложняются плохими погодными условиями.
 
Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В Средиземном море спасены более 1100 мигрантов
 
По данным управления ООН по делам беженцев (УВКБ), за десять месяцев 2016 года количество мигрантов и беженцев, погибших в попытках пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Европы, достигло в 2016 году отметки в 3,8 тысячи человек.

Источник: korrespondent.net

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