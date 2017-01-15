У берегов Ливии затонула лодка с более чем 100 мигрантами

Судно с мигрантами затонуло примерно в 50 километрах к северу от побережья Ливии, сообщает Ansa.

На борту было 107 человек. Спасатели обнаружили восемь тел погибших и четверых выживших.

В зоне бедствия действуют несколько судов, самолет и вертолет. Поиски осложняются плохими погодными условиями.





В Средиземном море спасены более 1100 мигрантов Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным управления ООН по делам беженцев (УВКБ), за десять месяцев 2016 года количество мигрантов и беженцев, погибших в попытках пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Европы, достигло в 2016 году отметки в 3,8 тысячи человек.

Источник: korrespondent.net