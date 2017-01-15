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15. 01. 2017

У Трампа опровергли сообщения о встрече с Путиным

 
В штабе избранного президента США Дональда Трампа опровергли информацию о том, что он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Рейкьявике, сообщает Bloomberg.
 
Отмечается, что чиновник из окружения Трампа назвал подобные сообщения "стопроцентной ложью".
 
Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что Трамп намерен провести встречу с Путиным в Рейкьявике. 

Трамп готов встретиться с Путиным после инаугурации
 
МИД Исландии заявил о готовности организовать встречу Трампа и Путина в Рейкьявике, однако пока соответствующий запрос не получен.

Источник: korrespondent.net

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