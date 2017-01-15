Итоги 14.01: Успех SpaceX и видео с Торнадо в СИЗО

Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией
В Турции завершили строительство бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком. Протяженность модульной стены составляет 330 километров.
В Генштабе Турции сообщили, что еще на 191 км отрезке южной границы страны созданы ограждения из колючей проволоки.
SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9
Аэрокосмическая компания SpaceX впервые после аварии в сентябре успешно запустила ракету Falcon 9. Старт был дан с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
Более миллиона человек подписали петицию о помиловании Сноудена
Петицию о помиловании разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена подписали уже более 1,1 миллиона человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кампании в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ – Pardon Snowden.
Кампанию проводят правозащитные организации Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) и Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).
Родственники жертв крушения Боинга требуют продолжить поиски останков
Родственники погибших в крушении малайзийского Боинга на востоке Украины требуют возобновить поиски останков жертв в районе катастрофы.
"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", – заявил президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд. Он потерял в крушении сына, дочь и родителей жены.
Появилось видео инцидента с бойцами "Торнадо" в СИЗО
В Сети появилась полная видеозапись с камер наблюдения в Лукьяновском СИЗО, где произошел конфликт бойцов батальона "Торнадо", во время которого один из них якобы отрезал себе ухо.
На ролике видно, как несколько "торнадовцев" держат Максима Глебова (позывной "Ахиллес"), а человек, похожий на экс-командира "Торнадо" Руслана Онищенко, отрезает ему ухо.
В тоже время заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко заявил, что арестованный Онищенко не отрезал ухо своему бывшему подчиненному Глебову.
Чехия разрешила Украине забрать останки поэта Олеся
Власти Чехии дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков известного писателя Александра Олеся. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter. "Готовим перевозку уже в ближайшее время", – отметил глава государства.
Обесточенная Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
Донецкая фильтровальная станция днем 14 января возобновила свою работу. К вечеру питьевая вода начала поступать потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки.
Работа фильтровальной станции приостанавливалась из-за повреждений, полученных во время обстрела.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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