Итоги 14.01: Успех SpaceX и видео с Торнадо в СИЗО

Турция построила стену на границе с Ираком и Сирией



В Турции завершили строительство бетонной стены вдоль границы с Сирией и Ираком. Протяженность модульной стены составляет 330 километров.

В Генштабе Турции сообщили, что еще на 191 км отрезке южной границы страны созданы ограждения из колючей проволоки.

SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9

Аэрокосмическая компания SpaceX впервые после аварии в сентябре успешно запустила ракету Falcon 9. Старт был дан с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Более миллиона человек подписали петицию о помиловании Сноудена

Петицию о помиловании разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена подписали уже более 1,1 миллиона человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кампании в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ – Pardon Snowden.

Кампанию проводят правозащитные организации Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) и Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).

Родственники жертв крушения Боинга требуют продолжить поиски останков

Родственники погибших в крушении малайзийского Боинга на востоке Украины требуют возобновить поиски останков жертв в районе катастрофы.

"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", – заявил президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд. Он потерял в крушении сына, дочь и родителей жены.

Появилось видео инцидента с бойцами "Торнадо" в СИЗО

В Сети появилась полная видеозапись с камер наблюдения в Лукьяновском СИЗО, где произошел конфликт бойцов батальона "Торнадо", во время которого один из них якобы отрезал себе ухо.



На ролике видно, как несколько "торнадовцев" держат Максима Глебова (позывной "Ахиллес"), а человек, похожий на экс-командира "Торнадо" Руслана Онищенко, отрезает ему ухо.

В тоже время заместитель начальника Лукьяновского СИЗО Александр Савченко заявил, что арестованный Онищенко не отрезал ухо своему бывшему подчиненному Глебову.

Чехия разрешила Украине забрать останки поэта Олеся

Власти Чехии дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков известного писателя Александра Олеся. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter. "Готовим перевозку уже в ближайшее время", – отметил глава государства.

Обесточенная Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Донецкая фильтровальная станция днем 14 января возобновила свою работу. К вечеру питьевая вода начала поступать потребителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, Верхнеторецкого, Васильевки, Красного Партизана, Крутой Балки.

Работа фильтровальной станции приостанавливалась из-за повреждений, полученных во время обстрела.

Источник: korrespondent.net