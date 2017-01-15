Трамп запустил обратный отсчет до своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп запустил таймер с обратным отсчетом до дня своей инаугурации. Республиканец начал считать дни на своей странице в Facebook.

Первый пост из этой серии под стандартным для Трампа хэштегом #MAGA (Make America Great Again) уже собрал более 230 тысяч лайков.

Как сообщал Корреспондент.net, инаугурация Трампа состоится 20 января. Республиканец собрал на проведение церемонии рекордную сумму денег.

Напомним, некоторые конгрессмены будут бойкотировать инаугурацию Трампа. В свою очередь представители Демократической партии США жалуются на трудности, возникшие у них с получением билетов на инаугурацию нового главы государства.

Источник: korrespondent.net