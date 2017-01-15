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15. 01. 2017

Водитель вез в Донецк 200 кг колбасы в бензобаке

Пограничники Краматорского отряда остановили на контрольном пункте въезда–выезда Майорск гражданина Украины, который пытался переместить на неконтролируемую территорию более 200 килограммов колбасы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Водитель автомобиля ВАЗ во время пограничного контроля вел себя нервозно. Заметив волнение, пограничники провели углубленный осмотр автомобиля. В конструктивных особенностях авто, а именно в бензобаке – пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов", – говорится в сообщении.

Конфискат стоимостью около 20 тысяч гривен передали в фискальную службу.

Как сообщал Корреспондент.net, секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Однако, по его словам, против экономической блокады выступает Запад.

Напомним, украинский блогер Алексей Журавко показал цены на продукты в одном из супермаркетов Донецка.

Источник: korrespondent.net

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