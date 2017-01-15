В Ливии внезапно отключилось электричество

В субботу, 14 января, большая часть Ливии погрузилась в темноту. Без электричества осталась столица Триполи и другие крупные города, передает Reuters.

По информации национальной энергокомпании, блекаут охватил территорию около 900 км от западной границы с Тунисом до ливийского города Адждабия.

Это самое масштабное отключение электричества в истории страны. Без света осталась большая часть населения страны.

По информации СМИ, что в Триполи огни были на центральной Площади мучеников. В столице были закрыты все заправки.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее российские энергетики предупредили жителей оккупированного Крыма о плановых отключениях электроэнергии в январе. Эти отключения будут происходить по всей территории полуострова.

Источник: korrespondent.net