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15. 01. 2017

В Ливии внезапно отключилось электричество

В субботу, 14 января, большая часть Ливии погрузилась в темноту. Без электричества осталась столица Триполи и другие крупные города, передает Reuters.

По информации национальной энергокомпании, блекаут охватил территорию около 900 км от западной границы с Тунисом до ливийского города Адждабия.

Это самое масштабное отключение электричества в истории страны. Без света осталась большая часть населения страны.

По информации СМИ, что в Триполи огни были на центральной Площади мучеников. В столице были закрыты все заправки.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее российские энергетики предупредили жителей оккупированного Крыма о плановых отключениях электроэнергии в январе. Эти отключения будут происходить по всей территории полуострова.

Источник: korrespondent.net

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