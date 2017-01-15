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15. 01. 2017

Семь граждан стран СНГ погибли в ДТП в России

Сегодня ночью в Саратовской области РФ произошло ДТП с многочисленными жертвами. Как передают местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, в результате столкновения минивэна Toyota с грузовым автомобилем Volvo в Петровском районе погибли семь человек.

Все они находились в минивэне. Погибшие были гражданами стран СНГ – пятеро из Кыргызстана, один – из Таджикистана, один – из Узбекистана. Они ехали на заработки в Москву.

За рулем грузовика Volvo был 32-летний россиянин. По предварительным данным, он не справился с управлением. Ведется следствие.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Китае столкнулись 19 атомобилей. В масштабном ДТП погибли шесть человек, еще 15 пострадали.

Источник: korrespondent.net

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