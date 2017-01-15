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15. 01. 2017

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине сегодня, 15 января, объявлено штормовое предупреждение, передает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, на дорогах страны гололед. Ночью и утром в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Граждан призвали быть осторожными во время пребывания на улице.

Также  сообщается о том, что в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской – ожидается повышенная лавинная опасность третьего уровня. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Украине из-за непогоды были обесточены 55 населенных пунктов в Закарпатской и Львовской области.

Также на дороги в Закарпатье сошло шесть снежных лавин. Обошлось без жертв.

Источник: korrespondent.net

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