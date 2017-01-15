В ДНР собираются глушить сигнал украинского радио

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко не считает угрозой начало вещания Украинского радио на территорию Донецкой области, подконтрольную сепаратистам. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Да, я знаю об этой проблеме. В Часов Яре находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний момент, если вы включите приемник, мы можем поймать любую волну, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже два года живем с вещанием украинского радио", – сказал Захарченко.

По его словам, уже готовятся технические средства, которые позволят глушит сигнал Украинского радио.

"Особой проблемы в этом не вижу… Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это конкретное радио на этой частоте глушить", – добавил Захарченко.

Напомним, 12 января Национальный совет выдал государственной радиостанции Украинское радио разрешение на вещание на территории проведения АТО с использованием радиочастоты 873 кГц в городе Часов Яр Донецкой области. Сигнал охватит все временно неподконтрольные Украине районы Донбасса.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года на Донбассе возобновили вещание украинских каналов. Позже в СМИ появилась информация о том, что сигнал с восстановленной на горе Карачун телевышки не достанет до ДНР.

Источник: korrespondent.net