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15. 01. 2017

Самолет столкнулся с погрузчиком в аэропорту Москвы

Самолет Ан-148 перед вылетом из Москвы в Саратов получил повреждения, столкнувшись с автопогрузчиком в аэропорту Домодедово. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Накануне днем в результате нарушения схемы управления воздушным судном на рулежной дорожке экипаж допустил столкновение с автопогрузчиком. У самолета поврежден предкрылок", - сказал источник.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы, а самолет был заменен.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково самолет Falcon столкнулся со снегоуборочной машиной. На борту находился президент французской энергетической компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. Все они погибли.

Опубликован доклад о причинах крушения самолета главы Total

Источник: korrespondent.net

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