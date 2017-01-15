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15. 01. 2017

В Германии готовятся к кибератакам во время выборов в бундестаг

Власти Германии активно готовятся отражать хакерские атаки во время выборов в бундестаг в сентябре нынешнего года. Об этом заявил федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер.

"Мы готовимся к разнообразным наступательным стратегиям при кибератаках, проигрываем различные сценарии", – рассказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По его словам, мощности вычислительного центра уже утроены, возможно, кроме того, будут поменяны компьютеры и места их расположения. В экстренной ситуации можно будет воспользоваться правительственным центром киберзащиты.

Таким образом, по словам Заррайтера, с технической точки зрения парламентские выборы "защищены против всяких попыток манипулирования".

Вместе с тем он предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль и непосредственно в день голосования – например, если появятся сообщения о том, что закрыты конкретные избирательные участки. Чтобы нейтрализовать действие поддельных новостей, планируется использовать, в частности, социальные сети, например специальный канал в Twitter.

На случай чрезвычайной ситуации Дитер Заррайтер готов использовать такие классические средства передачи информации, как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.

Как соообщал Корреспондент.net, ранее спецслужбы Германии попросили полномочий для ответных кибератак. Об этом заявил руководитель ведомства по охране конституции, внутренней спецслужбы ФРГ Ханс-Георг Маасен.

Немецкие политики вполне допускают вмешательство РФ при выборах в бундестаг.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

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