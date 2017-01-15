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15. 01. 2017

В Азербайджане заявили о гибели военнослужащего в Карабахе

Азербайджанский военнослужащий погиб на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает пресс-служба министерства обороны этой страны.

"Во время принятия ответных мер на обстрелы позиций подразделений вооруженных сил Азербайджана со стороны армянских подразделений в Нагорном Карабахе, погиб военнослужащий вооруженных сил Азербайджана Баширов Фикрет Нуршираван оглы", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что военнослужащий посмертно награжден медалью За отличие на военной службе третьей степени.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце декабря 2016 года в Баку заявили о нарушении перемирия в Карабахе.

Позже в ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов.

Источник: korrespondent.net

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