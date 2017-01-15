В Ватикане открыли посольство Палестины

В Ватикане состоялась церемония открытия посольства Палестины, передает Euronews.

"Мы гордимся этим посольством и надеемся, что все страны мира признают Палестину как государство, ведь такое признание приблизит нас к миру", – заявил в ходе церемонии лидер палестинцев Махмуд Аббас.

Папа Римский Франциск ранее неоднократно поддерживал попытки восстановить мирный процесс и переговоры между Израилем и Палестинской автономией.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Ватикан признал Палестину суверенным государством. В Израиле тогда заявили, что это может осложнить отношения с Ватиканом.

Напомним, в октябре 2014 года Швеция первой в Европе признала Палестину государством.

Источник: korrespondent.net