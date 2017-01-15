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15. 01. 2017

Капитан ВСУ погиб в Новоалександровке

В Новоалександровке в Луганской области в результате обстрела боевиками из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) погиб офицер ВСУ. Об этом в эфире 112 Украина сообщил пресс-офицер сектора Луганск Дмитрий Завтонов.

"Во время обстрела из ПТРК в Новоалександровке ранения получил младший лейтенант, капитан, к сожалению, погиб. Раненому была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу", – сообщил пресс-офицер.

По словам Завтонова, о состоянии раненого на данный момент ничего неизвестно, но ранения младший лейтенант получил серьезные.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 60 обстрелов. Трое украинских военнослужащих ранены, один погиб.

Источник: korrespondent.net

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