Украинская власть игнорирует встречу с советниками Трампа – политолог

По мнению политолога, директора аналитического центра Украинский институт будущего Юрия Романенко, политикам Украины не следует игнорировать предстоящий Украинский ланч в Давосе, а использовать это мероприятие для налаживания контактов с одной из самых влиятельных фигур в окружении Трампа и будущего главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В пятницу Виктор Пинчук написал новую статью, которая подлила масло в огонь беспощадного украинского срача относительно того, что должна сделать Украина накануне большой сделки между Трампом и Путиным. Второй текст Пинчука многие восприняли как попытку сгладить ситуацию после первой статьи в WSJ, из-за которой сам Пинчук получил немало публичной критики и претензий, – пишет Романенко. – Также наблюдается еще одна интересная тенденция – многие в Украине призывают чуть ли не бойкотировать украинский ланч фонда Пинчука в Давосе, дабы Пинчук знал, как писать "непатриотические тексты".

Эксперт уверен, что "наша бойкая патриотическая общественность недооценивает сложность ситуации в которой оказалась Украина".

"Лично я абсолютно не исключаю, что статья Пинчука могла быть пробным шаром со стороны новой администрации в Вашингтоне. Либо, высказанные в ней идеи по какому-то стечению обстоятельств, скажем так, не сильно контрастируют с позицией новой американской власти", – считает Романенко.

По его мнению, если украинская власть в ближайшие месяцы продолжит реализовывать стратегию "ничего не делать пока ситуация рассосется сама собой", которая себя полностью исчерпала, договоренности по Украине будут заключаться за ее спиной.

По словам Юрия Романенко, внешние условия для Украины меняются кардинально.

"Реальность такова, что пока мы крайне зависим от внешних факторов, мы должны учитывать влияние и последствия этих факторов на внутреннюю ситуацию. И глупо игнорировать возможности, которые позволяют нам быть в игре, т. е. доносить нашу позицию и уменьшать издержки договоренностей между крупными мировыми игроками. Например, насколько мне известно, в Давосе на украинском завтраке у Пинчука будут присутствовать экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, Генри Киссинджер и Роберт Майкл Гейтс. Он же – Боб Гейтс", – перечислил политолог.

Романенко разъяснил, что уникальность 22-го министра обороны США и бывшего директора Центральной разведки Штатов Боба Гейтса состоит в том, что он был единственным министром, который перекочевал из администрации Буша-младшего в администрацию Обамы, возглавляя Пентагон с 2006 по 2011 годы. Он был единственным топ-чиновником США, который сохранил свой пост после смены республиканцев на демократов в президентской администрации, а сегодня является одной из самых влиятельных фигур в окружении Дональда Трампа.

"Именно Роберт Гейтс предложил Трампу Рекса Тиллерсона на пост главы Госдепа. По сути, за кандидатурой Рекса Тиллерсона на главу Госдепа США стоят три очень весомые фигуры в республиканском лагере – Дик Чейни, Кондолиза Райс и Боб Гейтс. И вот наш украинский политический бомонд, который сегодня гадит под себя кирпичами от страха в ожидании, когда Тиллерсон зайдет в кресло главы Госдепа, отказывается ехать в Давос только потому, что это будет происходить на площадке Пинчука. Ну не бред?", – пишет Романенко.

По мнению эксперта, учитывая провал позиции официального Киева на президентских выборах в США, сейчас самое время с помощью неформальной дипломатии пытаться выровнять ситуацию, пока еще есть возможность для маневра.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Рекс Тиллерсон обвинил Россию в захвате территории Украины и отметил, что США мягко реагировали на аннексию Крыма.

В свою очередь Кремль хочет видеть Генри Киссинджера посредником в переговорах с США.

Источник: korrespondent.net