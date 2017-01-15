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15. 01. 2017

Девять украинцев погибли на дорогах из-за непогоды

Плохие погодные условия на дорогах Украины стали причиной гибели девяти человек, еще 66 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли девять человек, травмированы – 66", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях.

Еще в пяти регионах наблюдается напряженная обстановка. Рост уровня с 10% до 50% зафиксирован в Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Состояние аварийности и ограничения движения на дорогах Украины
 

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Граждан предупредили о сильном ветре и гололеде на дорогах.

Ранее синоптики заявляли, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел.

Источник: korrespondent.net

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