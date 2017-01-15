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15. 01. 2017

В Минобороны сообщили детали инспекции в РФ

Представители Украины, Канады и Дании проведут инспекцию на территории России с 16 по 19 января в соответствии с Венским документом от 2011 года, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В состав инспекционной группы, как планируется, войдут два представителя от Украины, один представитель от Канады и один – от Дании. Инспектированию подлежит территория указанного района в Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины", – сказал Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, в рамках инспектирования планируется получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка указанного района на наличие или отсутствие военной деятельности, которая подлежит предварительному уведомлению.

Мотузянник также отметил, что по итогам инспекции будет подготовлен официальный отчет. О ее результатах будут уведомлены государства-участники ОБСЕ.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия разрешила инспекторам из Украины посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области.

Украина запросила Россию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Напомним, ранее в РФ объявили о создании двух мотострелковых дивизий на границе с Украиной.

Источник: korrespondent.net

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