Две россиянки попросили статус беженцев в Украине

Сегодня утром в международном автомобильном пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области две гражданки России попросили статус беженцев в Украине, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время прохождения пограничного контроля о предоставлении статуса беженцев к пограничникам Харьковского отряда обратились 47-летняя гражданка России и ее 20-летняя дочь, также гражданка России, прибывшие из соседней страны пешком с маленьким ребенком", – говорится в сообщении.

В ходе беседы женщины рассказали пограничникам, что, в связи с украинским происхождением и украинским гражданством внучки в России они не могли трудоустроиться и не получали должной медицинской помощи.

"Устав от постоянных притеснений по этнической принадлежности, они были вынуждены просить статуса беженцев, поскольку опасались за свою жизнь и жизнь ребенка", – отметили в Госпогрансжбе.

Сообщается, что россиянок после оформления необходимых документов направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.

Как сообщал Корреспондент.net, за 11 месяцев 2016 года восемь граждан РФ получили статус беженца в Украине. Всего за защитой к украинскому государству обратились 69 россиян.

Напомним, за два года гражданами Украины стали более шести тысяч россиян.

Источник: korrespondent.net