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15. 01. 2017

Взрыв в Афганистане: семь погибших, включая трех детей

В результате взрыва в Афганистане погибли семь человек, включая троих детей. Еще два человека получили ранения, сообщают местные СМИ в воскресенье, 15 января.

По предварительной информации, на обочине одной из дорог в восточной провинции Нангархар взорвался автомобиль. Сообщается, что люди ехали из района Пачир Агам в соседнее село в провинции Нангархар.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок. В то же время МВД Афганистана назвало виновниками атаки "врагов мира и стабильности". Этот термин афганские чиновники используют для обозначения талибов.

Недавно пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов стали жертвами теракта в афганском городе Кандагар.

Источник: korrespondent.net

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