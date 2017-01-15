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15. 01. 2017

В Париже ищут пути урегулированию палестино-израильского конфликта

В Париже в воскресенье, 15 января, открылась международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, в работе которой принимают участие более 70 стран мира.

Делегации Палестинской автономии и Израиля в работе конференции не участвуют, однако они были приглашены на специальную встречу по окончании конференции.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху это приглашение отклонил, назвав тщетными усилия участников конференции. "Конференция в Париже – пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", – сказал Нетаньяху, передает Jerusalem Post.

В свою очередь противоположная сторона конфликта, Палестина, приветствует проведение конференции, заявляя, что годы переговоров с Израилем были безрезультатными. Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас перенес свою поездку в Париж на более поздний срок. На следующей неделе встретится с президентом Франции Франсуа Олландом, чтобы узнать о результатах конференции, заявляют французские дипломаты.

Напомним, в конце декабря Аббас заявлял, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем.

Источник: korrespondent.net

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