В Париже ищут пути урегулированию палестино-израильского конфликта

В Париже в воскресенье, 15 января, открылась международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, в работе которой принимают участие более 70 стран мира.

Делегации Палестинской автономии и Израиля в работе конференции не участвуют, однако они были приглашены на специальную встречу по окончании конференции.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху это приглашение отклонил, назвав тщетными усилия участников конференции. "Конференция в Париже – пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами", – сказал Нетаньяху, передает Jerusalem Post.

В свою очередь противоположная сторона конфликта, Палестина, приветствует проведение конференции, заявляя, что годы переговоров с Израилем были безрезультатными. Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас перенес свою поездку в Париж на более поздний срок. На следующей неделе встретится с президентом Франции Франсуа Олландом, чтобы узнать о результатах конференции, заявляют французские дипломаты.

Напомним, в конце декабря Аббас заявлял, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем.

Источник: korrespondent.net