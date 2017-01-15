Дутерте пригрозил ввести военное положение на Филиппинах

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести военное положение в стране в случае ухудшения ситуации с наркотиками.

Как отмечает агентство Reuters, в декабре Дутерте исключил такую возможность. Он назвал любые предположение о военном положении "вздором".

"Если я захочу, если это превратится во что-то действительно серьезное, я объявлю военное положение", – приводит агентство слова филиппинского президента, сказанные 14 января перед членами торговой палаты в городе Давао на юге страны.

Глава государства подчеркнул, что его "никто не сможет остановить" – ни Верховный суд страны, ни Конгресс. "Моя страна выходит за всякие ограничения", – заявил Дутерте.

Ранее Дутерте заявлял, что лично убивал подозреваемых, когда был мэром города Давао.

Источник: korrespondent.net