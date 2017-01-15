РФ: В Крыму активизировали диверсанты из Украины

Украинские спецслужбы активизируют диверсионно-террористическую деятельность в аннексированном Крыму. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью, которое будет опубликовано в Российской газете в понедельник, 16 января.

"Новой негативной тенденцией стала диверсионно-террористическая деятельность в Крыму, осуществляемая украинскими спецслужбами", – сказал он.

Патрушев подчеркнул, что Россия принимает эффективные меры против террористов, которые пытаются проникнуть в страну из зон военных действий.

"В целом, проводимые оперативные мероприятия позволяли эффективно и своевременно пресекать попытки проникновения на нашу территорию террористов из зон боевых действий", – сказал он.

Как отметил Патрушев, "в минувшем году таким путем было выявлено свыше 900 лиц, причастных к террористической деятельности".

Недавно в аннексированном Крыму продлили срок содержания под стражей трем так называемым "украинским диверсантам".

Источник: korrespondent.net