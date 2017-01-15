В Румынии на Дунае замерз корабль

В Румынии на реке Дунай замерз корабль с экипажем на борту, сообщает 24 канал. Инцидент произошел около города Кэлэраши на границе с Болгарией.

У экипажа закончились все продовольственные запасы – спасатели на вертолете доставили еду, воду и другие необходимые вещи. Сейчас река закрыта для судоходства из-за сложных погодных условий.

Напомним, большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения электричества и хаос на транспортных магистралях.

Источник: korrespondent.net