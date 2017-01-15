В Вильнюсе забросали яйцами представительство РФ

В столице Литвы неизвестные забросали яйцами здание торгового представительства России при посольстве страны. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полицейского департамента Вильнюса.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в 9.25 утра на улице Квечу. Подробности события выясняются.

В свою очередь местное интернет-издание Delfi уточняет, что случившееся, вероятно, было простым хулиганством, не связанным с политикой.

Напомним, в ноябре в Дублине у посольства РФ разбросали "младенцев".

Источник: korrespondent.net