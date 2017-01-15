Иран: Ядерное соглашение пересматриваться не будет

Ядерное соглашение между Ираном и другими государствами пересматриваться не будет, в том числе после вступления на должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции в воскресенье, 15 января.

"Новая администрация США не может отказаться от соглашения", – сказал он, добавив, что Вашингтон имеет международные обязательства в отношении реализации этого соглашения.

Аракчи подчеркнул, что никаких дальнейших переговоров по соглашению между Ираном и другими странами не будет.

"Наши ядерные переговоры с американцами завершены и у нас нет никаких других политических переговоров с ними. Мы считаем, что все закончено", – сказал он.

Отметим, во время своей избирательной кампании Трамп заявлял о возможности "разорвать" или пересмотреть соглашение об ограничении атомных программ Ирана в обмен на отмену санкций. Трамп также называл соглашение по ядерной программе Ирана "худшей сделкой всех времен".

Напомним, в декабре Иран обвинил США в нарушении условий ядерной сделки и потребовал встречи с главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини, которая координирует работу объединенной комиссии.

Источник: korrespondent.net