Руководство Нацгвардии обвинили в сепаратизме

Военная прокуратура проверит заявление народного депутата Андрея Белецкого о коррупции и сепаратизм в Национальной гвардии Украины. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Facebook в воскресенье, 15 января.

"Командующий Нацгвардией после заявления политика безотлагательно направил в ГПУ письмо-обращение с просьбой о проверке доводов нардепа. Проверим тщательно, беспристрастно и по закону", – написал Матиос.

В свою очередь в Нацгвардии также сообщили об обращении в Службу безопасности Украины и военной прокуратуры по обвинениям Белецкого. В ведомстве уточнили, что с начала 2017 года депутат не направлял никаких документов в Главное управление Национальной гвардии по поводу озвученной им информации.

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Белецкий на сайте полка "Азов", учредителем которого он является, 14 января обнародовал заявление, в котором обвинил руководство Национальной гвардии в "сепаратизме и системной коррупции".

"Я не могу больше молчать о ситуации в Национальной гвардии Украины. Ситуация совершенно ненормальная для третьего года войны – на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, действует систематическая коррупция", – написал Белецкий. Также он обвинил руководство Нацгвардии "в прямом покрытии офицеров-сепаратистов".

Напомним, с осени Национальная гвардия Украины перешла на контрактную форму службы.

Источник: korrespondent.net