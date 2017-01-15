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15. 01. 2017

США предостерегли от переноса посольства в Израиле

Главы МИД Германии и Франции предупредили о серьезных последствиях возможного переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Соответствующие заявления Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро сделали в воскресенье, 15 января, на парижской конференции по урегулированию ближневосточного конфликта.

"Одни только мысли о переносе посольства" уже приводят к тому, что палестинская сторона "угрожает мерами и ответной реакцией", – отметил Штайнмайер, предупреждая о "риске новой эскалации" конфликта в регионе.

О серьезных последствиях этого решения предостерег и глава МИД Франции. "В качестве президента США нельзя занимать такую упрямую и одностороннюю позицию по этому вопросу. Следует предпринять усилия по созданию условий для установления мира", – заявил Жан-Марк Эйро.

Перенос посольства в Иерусалим, согласно заявлению советника Дональда Трампа Келлиан Конуэй, входит в планы избранного президента США. Сам Трамп говорил об этом во время своей предвыборной кампании.

В свою очередь уходящая администрация США во главе с Бараком Обамой выступает против переноса американского посольства в Иерусалим.

Источник: korrespondent.net

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