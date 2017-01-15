На Корсике из-за снегопада без света тысячи домов

Более 3,5 тысяч домов остались без электричества из-за сильных снегопадов на французском острове Корсика, сообщает радиостанция Europe 1. Всего в 12 департаментах страны была объявлена оранжевая угроза в связи с непогодой, включая столичный регион. Сообщалось о возможных заморозках, снегопаде, а также осложненном движении автотранспорта.

Днем в воскресенье, 15 января, метеорологи сняли оранжевую угрозу для Корсики. В департаменте Верхняя Корсика в ближайшие пару дней ожидается ухудшение погоды. По данным французской энергетической корпорации EDF, сотрудники компании с трудом могут проехать до мест, где необходимы восстановительные работы, поскольку снегопад серьезно затруднил движение. Для проведения некоторых ремонтных работ использовался вертолет.

Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погода представляет серьезную угрозу: при шквалистых ветрах, ливнях, грозах, граде, жаре, морозах, метелях и снегопадах — явлениях, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также человеческим жертвам.

Напомним, большинство стран Европы продолжают находиться под воздействием сильных морозов с сильными ветрами и штормами, из-за чего повсеместно возникают отключения электричества и хаос на транспортных магистралях.

Источник: korrespondent.net